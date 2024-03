Bari: Nevi (FI), Far west? E' stato Decaro a scatenare inferno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Far west lo ha scatenato Decaro con Emiliano, nel momento in cui il ministro degli Interni ha deciso, sulla base di una istruttoria tecnica molto approfondita e rigorosa, di nominare la commissione per verificare eventuali infiltrazioni. Quanto ai parlamentari di centrodestra hanno agito alla luce della maxi inchiesta che ha portato all'arresto di 130 persone, nell'interesse del territorio che rappresentano, chiedendo la massima attenzione rispetto ad una situazione preoccupante". Lo ha detto Raffaele Nevi, vicepresidente dei deputati di Forza Italia e portavoce del partito, a "Start", su Skytg24. (segue) (Rin)