Cultura: con oltre 20.000 visitatori chiude a Roma la mostra "Dal futurismo all’arte virtuale"

- Dopo 6 mesi di esposizione e oltre 20.000 visitatori che hanno raggiunto lo spazio della Vaccheria nel Municipio Roma IX Eur, si appresta a concludere il suo viaggio il progetto espositivo Dal Futurismo all’Arte Virtuale. Per celebrare la fine della mostra e gli oltre 20.000 ingressi, il 28 marzo alle ore 18 i visitatori avranno la possibilità di assistere alla lectio magistralis di Mario Taddei, uno dei più grandi studiosi di Leonardo Da Vinci, che coinvolgerà i presenti in un viaggio nel tempo sulla tematica “Dalla Gioconda al Metaverso”. Per l’occasione sarà visibile La Gioconda su legno in versione “restaurata” con i colori ed i particolari dell’originale, ormai perduti in quella esposta al Louvre. L’evento è organizzato dal Municipio Roma IX Eur e dal collezionista Gianfranco Rosini, curatore e proprietario della Rosini Gutman Collection. Oltre alla sua presenza ci sarà la partecipazione della Presidente del Municipio Titti Di Salvo e, in qualità di madrina, di Regina Schrecker, della quale è esposto in mostra un ritratto realizzato da Andy Warhol. (segue) (Com)