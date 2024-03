Cultura: con oltre 20.000 visitatori chiude a Roma la mostra "Dal futurismo all’arte virtuale" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mario Taddei, che già partecipa alla Mostra con tre delle sue opere dedicate a Leonardo da Vinci, ha insegnato al Politecnico di Milano, dedicando poi gran parte della sua attività allo studio e allo sviluppo di prodotti multimediali interattivi per la divulgazione della scienza a carattere di edutainment. Si occupa da tempo dello studio e della ricerca riguardante Leonardo da Vinci e ne è divenuto uno dei maggiori esperti a livello internazionale. Ha firmato alcune scoperte e ricerche di risonanza mondiale riguardanti le macchine di Leonardo, pubblicando anche numerosi libri sul grande genio, manuali di disegno, arte digitale ed Nft. Negli ultimi anni ha realizzato decine di mostre ed eventi su Leonardo in tutto il mondo. Artista digitale e progettista di eventi culturali, insegna Design 3D, scenografia virtuale e marketing multimediale presso accademie a Milano ed all’estero. Ha fondato la Leonardo Da Vinci Academy per lo studio e la divulgazione scientifica attraverso strumenti digitali. (Com)