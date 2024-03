© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La ricchezza non la crea lo Stato, il lavoro non si crea per decreto, la povertà non si abolisce per decreto” perché la ricchezza la fanno “gli imprenditori” che investono. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, oggi a Campobasso per la firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Molise. (Rin)