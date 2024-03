Simest: nel 2023 attivate risorse per oltre 9,5 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Simest, nel corso del 2023 sono state impegnate risorse complessive per 8 miliardi di euro con un incremento del 358 per cento rispetto al 2022. Le risorse attivate hanno superato i 9,5 miliardi di euro, in crescita di oltre 5x vs 2022. Lo rende noto Simest, il cui Consiglio di amministrazione ha approvato il progetto di bilancio 2023. Nel corso dell'anno, Simest ha generato un forte impatto sull'internazionalizzazione delle imprese italiane, registrando una significativa crescita delle risorse impegnate nell'ambito di tutte le linee di operatività a favore del rafforzamento del made in Italy all'estero. Il nuovo modello di business delineato dal Piano strategico 2023 – 2025 "Impatto d'Impresa. Sì, un patto per la crescita" si è dimostrato particolarmente efficace, con il superamento dei target previsti per l'anno 2023. (Rin)