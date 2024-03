Cina-Usa: ministero Esteri non conferma visita segretaria al Tesoro Yellen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri della Cina non ha confermato una imminente visita della segretaria al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, a Pechino. Nella conferenza stampa odierna, il portavoce del dicastero Lin Jian si è limitato a ribadire che Pechino e Washington "hanno sempre mantenuto i contatti sulle questioni economiche e commerciali". "Il mantenimento di relazioni economiche e commerciali sane e stabili tra Cina e Stati Uniti è vantaggioso per i due Paesi, così come per il resto del mondo. Washington dovrebbe collaborare e incontrare la Cina a metà strada, creare condizioni favorevoli per lo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali, oltre che garantire alle imprese cinesi un ambiente imprenditoriale equo, trasparente e non discriminatorio", ha detto il portavoce. (segue) (Cip)