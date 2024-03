Cina-Usa: ministero Esteri non conferma visita segretaria al Tesoro Yellen (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come riferito da fonti governative statunitensi al quotidiano "Politico", Yellen dovrebbe tornare in Cina il prossimo aprile, dopo la visita effettuata a luglio che ha portato alla creazione di gruppi di lavoro economici e finanziari per "discussioni franche e sostanziali" sulle questioni che dividono i due Paesi. A quanto riferito dal quotidiano "South China Morning Post", prima di recarsi nella capitale cinese, Yellen incontrerà a Canton i rappresentanti della comunità imprenditoriale statunitense, con cui terrà una sessione di domande e risposte di 45 minuti. "Yellen vuole conoscere i problemi che devono affrontare le aziende statunitensi in Cina, ed è particolarmente interessata alla sovraccapacità, alle questioni relative alla proprietà intellettuale e a quelle relative alla sostituzione delle importazioni", ha dichiarato una delle fonti citate dal "South China Morning Post". (segue) (Cip)