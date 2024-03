Cina-Usa: ministero Esteri non conferma visita segretaria al Tesoro Yellen (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante la riunione tenuta lo scorso ottobre dal gruppo di lavoro economico Cina-Usa, istituito per volere del vicepremier cinese, He Lifeng, e dalla segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, i rapporti sul fronte del commercio tra le due superpotenze globali rimangono tesi. Dopo le restrizioni all'esportazione di apparecchiature per la produzione di semiconduttori in Cina, il governo federale ha annunciato lo scorso ottobre una nuova stretta sull'interscambio di tecnologie critiche, con l'obiettivo di rallentare lo sviluppo dei programmi militari del rivale asiatico. Le nuove restrizioni Usa irrigidiscono le definizioni relative ai chip avanzati di cui è vietata l'esportazione, che coinvolgono anche il colosso dei processori grafici Nvidia. La misura è stata introdotta dopo le restrizioni imposte dal governo cinese all'esportazione di prodotti a base di grafite il primo dicembre. In precedenza, Pechino aveva inoltre limitato le esportazioni di gallio e germanio, metalli ampiamente utilizzati nell'industria dei semiconduttori. (Cip)