Ue: Fedriga, forze di centrodestra devono dialogare anche a Bruxelles (2)

- Alla domanda se teme il sorpasso di Forza Italia alle prossime elezioni europee il presidente del Friuli Venezia Giulia risponde: “Non temo nulla e faccio l’in bocca al lupo a tutti gli alleati”. Il crollo dal 34 per cento a meno del 10, per Fedriga, “non è legato a una singola causa. In Italia lo abbiamo già visto con Renzi e con il M5s. Il fattore positivo, però, è che per quanto ci riguarda i flussi elettorali sono molto instabili, ma gli elettori restano sempre nell’alveo del centrodestra. È accaduto prima con il Pdl, quindi con la Lega e adesso è Fdi a essere il primo partito dell’alleanza”, commenta il leghista. E sull’ipotesi che si riproponga in Parlamento europeo la situazione del 2029, quando la Lega fu esclusa da ogni scelta, dice “sarebbe poco utile sia all’Europa sia alla Lega. Credo in ogni caso che a giugno la composizione del Parlamento europeo sarà molto diversa da quello attuale”. Infine, sulla scelta di candidare il generale Vannacci, per Fedriga “ben vengano personalità con visibilità nazionale che, pur non appartenendo alla Lega, possono aiutarci in campagna elettorale. Allo stesso tempo, però, le liste dovranno possedere una forte rappresentanza territoriale perché è quello che ha sempre caratterizzato l’azione del partito”.(Frt)