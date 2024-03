Energia: segretario Opec, “irrealistico” abbandonare il petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli appelli ad abbandonare il petrolio sono "irrealistici". Lo ha dichiarato il segretario generale dell'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec), Haitham al Ghais, in un’intervista all'agenzia di stampa kuwaitiana "Kuna". "Il petrolio è, senza esagerazione, la spina dorsale della vita moderna, in quanto costituisce circa il 31 per cento del mix energetico globale", ha dichiarato Al Ghais, prevedendo che il petrolio continuerà a "svolgere un ruolo importante e vitale nei mercati energetici globali nei decenni a venire". Al Ghais ha messo in guardia dalle ripercussioni "catastrofiche" dell'abbandono del petrolio, tra cui "la perdita di milioni di posti di lavoro, la riduzione della produzione industriale e della crescita economica globale. Inoltre, "la scomparsa del petrolio avrà un impatto negativo anche sulle risorse energetiche rinnovabili, come quelle derivate dalle turbine eoliche e pannelli solari, perché la loro produzione è legata ai prodotti petroliferi, e sulle batterie agli ioni di litio per le auto elettriche, oltre all'impossibilità di produrre materiali igienici come sapone e dentifricio", ha dichiarato Al Ghais. "L'impatto si estenderà ai mezzi di trasporto, sia aerei che marittimi o terrestri, ai veicoli di emergenza come le ambulanze, alla produzione, al confezionamento e allo stoccaggio degli alimenti, oltre che ai medicinali, alle attrezzature ospedaliere e alle forniture mediche", ha concluso Al Ghais. (Res)