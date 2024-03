Terzo mandato: Fedriga, ci sono margini per discuterne dopo europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo le Europee sarà interesse di tutti discutere del Terzo mandato. Lo afferma oggi in un’intervista ai quotidiani il "Messaggero Veneto" e "Il Piccolo" il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. “Sono convinto ci siano margini di dialogo con gli alleati”, dice l’esponente della Lega, confermando la volontà di correre ancora per la presidenza della Regione se ci sarà la possibilità. “Io sto bene a fare presidente della Regione, ma ho ancora quattro anni di mandato e aspettiamo di capire quello che succederà”. La principale variabile è, appunto, “la presenza o meno del terzo mandato che, ricordo, da Regione Autonoma potremmo anche approvarci da soli. Nel caso, poi, vedremo se vorrò ricandidarmi. Oggi mi piacerebbe farlo, ma nel 2028 dovrò capire se avrò ancora le motivazioni per impegnarmi al 100 per cento per la Regione. Ma a decidere, in fondo, sono sempre i cittadini”, sottolinea, ribadendo che “aumentare il numero dei mandati non fornisce alcuna garanzia, ma lascia agli elettori il giudizio sull’operato di un amministratore”. (Frt)