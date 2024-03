Simest: utile netto 2023 in aumento a 3,5 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'utile netto di Simest nel 2023, pari a 3,5 milioni di euro, è in aumento di oltre 100 per cento grazie all'incremento qualitativo degli investimenti e alla valorizzazione di numerose iniziative strategiche nella gestione dei fondi pubblici. Lo rende noto Simest, il cui Consiglio di amministrazione ha approvato il progetto di bilancio 2023. Si registrano, inoltre, un sostegno all'export per 6,2 miliardi di euro (oltre 10x), finanziamenti agevolati per 1,45 miliardi di euro (+34 per cento) e investimenti partecipativi per 310 milioni di euro (+133 per cento). (Rin)