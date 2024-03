Pillole fiscali: crediti fiscali per l'innovazione, non sarà punibile l'amministratore in buona fede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In collaborazione con lo Studio Fantozzi & Associati - Il governo va incontro agli amministratori delle società "in buona fede". Non sarà punito chi si è visto contestare l'ammodernamento degli investimenti realizzati dopo la richiesta di credito fiscale per innovazione tecnologica. Si tratta di uno dei punti di attuazione della legge delega 111/2023 di riforma fiscale e, più precisamente, del decreto di riforma del sistema sanzionatorio, una delle fasi più importanti dell'intero provvedimento. L'obiettivo è attenuare il sistema ed armonizzarlo al principio cardine di matrice europea di proporzionalità, di raccordare meglio il cumulo delle sanzioni amministrative tributarie con quelle penali, onde evitare il divieto del bis in idem, nonché di coordinare i provvedimenti emessi all’esito del processo penale con le sentenze dei giudici tributari, pur nell’ambito del cosiddetto “doppio binario” (il dossier delle Camere del 19 marzo 2024). (segue) (Edoardo Belli Contarini)