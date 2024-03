Pillole fiscali: crediti fiscali per l'innovazione, non sarà punibile l'amministratore in buona fede (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la nuova e speciale causa di non punibilità del delitto di indebita compensazione di crediti non spettanti per “obiettiva incertezza normativa” si tenta di risolvere un contenzioso molto delicato che si è diffuso negli ultimi anni. Spesso, infatti, l’Agenzia delle entrate disconosce la fruibilità dei crediti di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, contestando che i progetti realizzati non avrebbero i connotati della “novità” per il settore di riferimento, tacciando persino di “inesistenza” i crediti utilizzati in compensazione. Ne consegue il recupero del beneficio tributario, l’irrogazione della sanzione amministrativa corrispondente al 100 per cento dei crediti ricerca e sviluppo (R&S), con ricadute pure sul versante penale, anche in termini di danni reputazionali e di inibizione alla partecipazione agli appalti pubblici. Ben venga dunque, quanto prima, l’applicabilità di questa causa speciale di non punibilità che, in virtù del cosiddetto favor rei, si applicherà anche per il passato, con disinnesco quindi della ipotizzata responsabilità penale di tutti quegli amministratori di società che hanno realizzato in buona fede gli investimenti in ricerca e sviluppo (R&S). (Edoardo Belli Contarini)