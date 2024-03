Europee: Tajani, allargare consenso centrodestra, non punto a presidenza Parlamento Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle elezioni europee "ci sarà un risultato molto positivo per Forza Italia, in quanto protagonista del Partito popolare europeo che esprimerà sia il presidente della Commissione europea sia quello dell’Europarlamento". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Restart” su Rai 3. “Noi abbiamo sostenuto Ursula von der Leyen” come presidente della Commissione europea, ha detto Tajani che smentisce una sua posizione futura come presidente del Parlamento Ue. “Sto bene dove sto”, ha aggiunto il vicepremier. “L’elezione di von der Leyen, cui in una prima fase ha partecipato anche Salvini, ha evitato che Frans Timmermans diventasse presidente della Commissione europea. Ricordo una telefonata che feci a Salvini”, ha spiegato Tajani. “La scelta fu fatta contro Timmermans per impedire che i socialisti guidassero la Commissione europea”, ha aggiunto il ministro. (Res)