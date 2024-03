Simest: Salzano, risultati 2023 dimostrano impegno nel sostenere imprese italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati del 2023 “testimoniano l'impegno profondo di Simest nel sostenere le imprese italiane, con un focus particolare sulle Pmi, guidandole verso la crescita sui mercati internazionali in un contesto geopolitico in continua evoluzione”. Lo dichiara il presidente di Simest, Pasquale Salzano, commentando i risultati al 31 dicembre 2023. “Grazie alla gestione efficace dei fondi in convenzione con il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, abbiamo attivato risorse particolarmente rilevanti, idonee ad accompagnare e rafforzare le aziende italiane nel loro percorso di internazionalizzazione. Questi sforzi hanno catalizzato il successo di molteplici iniziative imprenditoriali italiane all'estero, evidenziando il nostro ruolo cruciale nel sostenere l'accesso ai mercati globali attraverso una gamma completa di servizi: dal supporto all'export, ai finanziamenti agevolati, fino all'ingresso nel capitale. I brillanti risultati che presentiamo oggi sono frutto del prezioso impegno e della dedizione quotidiana di tutti gli uomini e le donne di Simest che con il loro lavoro permettono alla società di confermarsi come attore primario nel panorama istituzionale di supporto all'internazionalizzazione, determinato a rafforzare ulteriormente il suo contributo alla crescita dell'economia nazionale e alla promozione dell'eccellenza italiana nel mondo”, aggiunge. (Rin)