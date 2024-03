Energia: viceministro Kirghizistan, Rosatom costruirà piccole centrali idroelettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operatore nucleare russo Rosatom prevede di costruire diverse piccole centrali idroelettriche in Kirghizistan con una capacità totale fino a 400 MW. Lo ha detto il vice ministro dell'Energia del Kirghizistan Talaibek Baygaziev a margine del forum Atomexpo-2024 in corso a Sochi, in Russia. “Per le piccole centrali idroelettriche nella fase iniziale la potenza è di 24 MW, ma in generale intendiamo a arrivare sino a 400 MW. Letteralmente oggi firmeremo un altro accordo con Rosatom nel sito del fiume Chandalash. In generale, la nostra geografia ci consente di costruire un gran numero di piccole centrali idroelettriche. I tempi di costruzione sono molto brevi, letteralmente un anno e mezzo-due anni”, ha detto Baygaziev. (Rum)