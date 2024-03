Singapore: ministero Esteri condanna attentato Mosca e sconsiglia viaggi in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Singapore “condanna fermamente” l’attacco terroristico sferrato a Mosca il 22 marzo, porge le condoglianze alle famiglie in lutto e augura pronta guarigione ai feriti. “Questo attacco ricorda duramente la minaccia che il terrorismo continua a rappresentare per tutti i Paesi”. Lo si legge in un comunicato del ministero degli Esteri singaporiano, che esorta i connazionali a rinviare i viaggi non essenziali in Russia e quelli che vi si trovano a rimanere vigili.(Fim)