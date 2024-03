Roma: sindacati, domani presentazione Guida facile a tutele sindacali Municipio V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani dalle ore 15:30 presso la sala della Cultura di via Casilina 665, la Cgil Rieti Roma Eva, Cisl Roma Capitale Rieti e Uil Lazio, con le rispettive categorie dei pensionati, presentano la Guida facile alle tutele sindacali del territorio del Municipio V di Roma Capitale. L'evento sarà aperto dal presidente del Municipio, Mauro Caliste, che ha patrocinato la guida sindacale. "La Guida realizzata dalle organizzazioni sindacali confederali - si legge nella nota dei sindacati - integra la Guida facile ai servizi socio sanitari del Municipio V, cioè quella tra i servizi sociali municipali e il distretto sanitario della Asl Roma 2 V Distretto, che disciplina la presa in carico dei cittadini, in particolare quelli anziani e fragili, per accedere alle prestazioni sociali e sanitare con il metodo dell'integrazione socio-sanitaria. La Guida Sindacale è quella che indica i servizi offerti dalle Confederazioni e dai Pensionati alle cittadine e cittadini". (segue) (Com)