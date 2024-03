Sanità: firmato protocollo tra la Fondazione Morandi Ets e l'Ircss San Gerardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La Fondazione Morandi Ets e l’Irccs San Gerardo hanno annunciato la firma di un protocollo per la realizzazione di progetti congiunti in ambito sanitario. Una collaborazione iniziata fin dalla nascita della Fondazione, ma che ora si evolve sviluppandosi in un piano triennale che interesserà diverse aree di intervento: “Oggi è una giornata importante per noi della Fondazione - ha commentato Matteo Morandi, Presidente della Fondazione Morandi - e ringrazio personalmente il Presidente Claudio Cogliati, il Direttore Generale Silvano Casazza e il Direttore Sanitario Aida Andreassi. Questo protocollo vuole essere l’inizio ufficiale di una collaborazione che speriamo possa contribuire al benessere di tutta la comunità monzese, perché come ci piace dire e ricordare sempre, far del bene ti fa bene. Sono tanti i progetti in arrivo e tante le persone che potranno essere coinvolte: questo grande cantiere in continua evoluzione deve essere motivo d’orgoglio per tutto il territorio”. “Desidero esprimere la mia sincera gratitudine alla Fondazione Morandi per il profondo impegno e la collaborazione che si è instaurata - ha sottolineato Claudio Cogliati, Presidente della Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza -. La firma del protocollo per la realizzazione di progetti congiunti in ambito sanitario rappresenta un passo significativo. Crediamo fermamente nell’importanza di investire nell’aggiornamento professionale del personale medico e infermieristico, nell’accesso equo ai servizi sanitari e nel potere terapeutico dell’arte nell'ambiente ospedaliero. Con il prezioso contributo e il sostegno della Fondazione Morandi, siamo certi di poter lasciare un impatto significativo sulle vite delle persone e sulla qualità complessiva dei servizi sanitari offerti nella nostra comunità. Non vedo l’ora di vedere i frutti di questo importante partenariato”. (segue) (Com)