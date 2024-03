Sanità: firmato protocollo tra la Fondazione Morandi Ets e l'Ircss San Gerardo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La collaborazione prevede il finanziamento diretto da parte della Fondazione Morandi Ets di corsi per la formazione e per il personale sanitario della S.S.D. Chirurgia d’Urgenza, di cui alcuni già erogati nei mesi precedenti, con l’obiettivo di avere sul territorio monzese medici ed infermieri di altissima competenza chirurgica nel settore del Trauma e dell’Urgenza e Chirurgia Addominale: un passo fondamentale per équipe mediche in continuo aggiornamento con gli ultimi progressi scientifici, tecnici e metodologici. Il programma sarà dedicato a un massimo di cinque professionisti all’anno e per una durata che varierà in base al loro livello di seniority. I medici e gli infermieri da inserire nel programma saranno indicati attraverso il Dr. Stefano Perrone, Responsabile S.S.D. Chirurgia di Urgenza, mentre la Fondazione Morandi Ets si farà carico dell’organizzazione e del costo dei corsi, oltre che della comunicazione e promozione del progetto. Un’altra area di intervento riguarderà il sostegno ai pazienti senza possibilità economiche e che necessitano di percorsi riabilitativi, non assicurati dai LEA, al fine di perseguire una qualità di vita normale e sostenibile attraverso percorsi di riabilitazione motoria (ortopedica, generale, respiratoria, pediatrica e neonatale), psicologica e meccanica. Terzo capitolo della collaborazione sarà “Arte in ospedale”, un progetto che ha lo scopo di creare ambienti di cura confortevoli, anche a fini terapeutici, e aprire gli spazi ospedalieri a stimoli vitali e di speranza, sia per i pazienti che per gli operatori, in aree come il Pronto Soccorso e la Neuropsichiatria infantile. (Com)