Spagna: costringevano donne a prostituirsi nei locali, 37 arresti a Malaga

- Agenti della Polizia nazionale spagnola hanno liberato 29 donne in provincia di Malaga che erano sfruttate sessualmente da un gruppo criminale. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Europ Press", nell'ambito dell'operazione sono state arrestate 37 persone per il presunto coinvolgimento nei reati di traffico di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale, reati contro l'erario, la previdenza sociale e i diritti dei lavoratori, reati contro la salute pubblica, falsificazione di documenti e appartenenza a un'organizzazione criminale. Secondo le indagini, la rete costringeva le vittime a prostituirsi in condizioni di abuso, sottoponendole a un sistema molto rigoroso di sanzioni economiche per presunte violazioni delle condizioni interne di club notturni. Le donne erano anche obbligate a vendere droga. (segue) (Spm)