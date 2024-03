Iraq: Servizio sicurezza nazionale, arrestati nove membri Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nove membri dello Stato islamico (Is) sono stati arrestati nei governatorati di Ninive e Al Anbar, nell’area nordoccidentale dell’Iraq. Lo ha reso noto il Servizio di sicurezza nazionale iracheno (Inss), aggiungendo che è stato anche “individuato e distrutto un nascondiglio di terroristi scoperto in una fattoria del governatorato di Diyala”, nell’est del Paese. Come riporta l’agenzia di stampa irachena “Ina”, tutte le persone arrestate avrebbero confermato la loro appartenenza all’Is. (segue) (Irb)