Libia: ministro Esteri, abbiamo sconfitto l’Is e vogliamo fermare la guerra in Sudan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi 12 anni la Libia ha affrontato periodi molto difficili di conflitto interno e di vuoto politico che hanno fornito un rifugio a gruppi terroristici estremisti. Nel 2015, ad esempio, l’ex Jamahiriya di Gheddafi è stata teatro di una feroce guerra contro lo Stato islamico (Is) a Sirte, “ma il popolo libico è riuscito a sconfiggere questa organizzazione e a liberarsi da questa minaccia”. A dirlo è stato il ministro incaricato di dirigere il ministero Esteri libico affiliato al Governo di unità nazionale (Gun) con sede a Tripoli, Taher Baour, in un’intervista al sito web d’informazione basato a Londra “Arabi 21”. Il capo della diplomazia libica ha spiegato che ora la Libia vuole aiutare il Sudan a trovare una soluzione che porti a un cessate il fuoco nel Paese vicino, ma purtroppo tutti gli sforzi profusi finora non hanno raggiunto tale obiettivo. Il ministro ha sottolineato che il primo ministro del Gun, Abdulhamid Dabaiba, ha presentato la sua "visione" per risolvere il conflitto al presidente sudanese, Abdel Fattah Al Burhan, e al leader delle Forze di supporto rapido, Mohamed Hamdan "Hemeti" Dagalo, entrambi ospiti a Tripoli nelle scorse settimane. (segue) (Res)