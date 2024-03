Libia: ministro Esteri, abbiamo sconfitto l’Is e vogliamo fermare la guerra in Sudan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta libica si basata sul sostegno umanitario e sul cessate il fuoco, ha detto Baour, ed è coerente con quanto stabilito nella Dichiarazione di Gedda, con l'iniziativa dell'Unione africana e con le pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite. Tuttavia, date le profonde divergenze tra le due parti, il ministro libico ha spiegato che la questione non è di facile risoluzione e che l'importanza dei mediatori rimane fondamentale per cercare vie pacifiche. A tal riguardo, il ministro del Gun ha detto che “l'esperienza della Libia è simile alla situazione in Sudan”, e ciò è stato infatti comunicato alle parti sudanesi ospitate nella capitale Tripoli. “La distruzione causata dalla guerra non può portare alla soluzione del problema; in questa lotta, il vincitore è anche il perdente”, ha concluso Baour. (Res)