Ucraina: attacco missilistico russo contro Kiev causa danni e un ferito

- Questa mattina le Forze armate russe hanno lanciato un nuovo attacco missilistico contro la città di Kiev. Come ha riferito l'amministrazione municipale di Kiev su Telegram, i frammenti di un missile abbattuti dalla difesa aerea sono caduti nel distretto Pechersky della capitale, danneggiando un edificio residenziale. "Inoltre, secondo le informazioni preliminari, è stata registrata la caduta di frammenti nei quartieri di Solomensk e Dnepr", hanno scritto le autorità su Telegram. In seguito, il sindaco della capitale, Vitaliy Klitschko, ha riferito che l'attacco ha provocato il ferimento di una persona che non aveva bisogno di ricovero. Secondo il messaggio pubblicato sul canale Telegram del sindaco, l'attacco ha anche danneggiato un altro edificio non residenziale nel distretto di Pechersky. (Kiu)