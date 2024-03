Simest: Corradini D'Arienzo, rafforzeremo nostra azione per favorire crescita internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie al continuo dialogo e ascolto degli imprenditori, volto a capirne l'evoluzione delle strategie e dei bisogni, “rafforzeremo ulteriormente la nostra azione per favorire una crescita internazionale in sinergia con il sistema Italia e con l'indirizzo del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, al fine di sviluppare una cooperazione che rafforzi la competitività e l'eccellenza del made in Italy nel mondo". Lo dichiara l’Amministratrice delegata di Simest, Regina Corradini D'Arienzo, commentando i risultati al 31 dicembre 2023. “I risultati del 2023 confermano la valenza strategica del nostro ‘patto’ siglato, con un focus sulle Pmi per la crescita sui mercati esteri, con una forte attenzione dedicata alle filiere produttive e ai nuovi strumenti a supporto della crescita sostenibile e di impatto. L'implementazione del Piano strategico, in sinergia con Cdp, ci ha permesso di ridisegnare i nostri prodotti per favorire l'innovazione, la digitalizzazione e la crescita sostenibile con un significativo impatto sul tessuto imprenditoriale italiano grazie a una crescita rilevante delle risorse impiegate. Con l'apertura delle prime sedi Simest all'estero, abbiamo ridotto le distanze per le nostre imprese, affiancandole nelle scelte d'investimento nei mercati strategici del made in Italy. Risultati eccellenti raggiunti grazie al contributo di tutte le nostre persone che si sono riconosciuti in una rinnovata cultura aziendale basata su una leadership più inclusiva, ‘unicità’ delle diversità e valorizzazione delle competenze”, aggiunge. (Rin)