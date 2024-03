Russia: Cremlino, non siamo in contatto con Paesi stranieri in relazione all'attacco a Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non è in contatto sull'indagine relativa all'attacco terroristico avvenuto lo scorso venerdì nella regione di Mosca, al Crocus City Hall. Lo ha reso noto nel corso di una conferenza stampa il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "Non ci sono contatti con l'Occidente ora", ha detto Peskov. "I nostri servizi lavorano in modo indipendente, qui ora non si parla di alcun aiuto (straniero)", ha aggiunto il portavoce. Peskov ha inoltre sostenuto che " è estremamente sbagliato dare alcuni commenti da parte dell'amministrazione presidenziale mentre è ancora in corso l'indagine". (Rum)