Infrastrutture: Webuild, insieme ad Acquario Genova per tutela ecosistema marino (3)

- L’opera è parte del Corridoio Reno-Alpi della rete di trasporto transeuropea Ten-T in cui rientra anche il Progetto unico Terzo valico dei Giovi-Nodo di Genova, realizzato anche questo da Webuild. L’accordo con l’Acquario di Genova riflette l’impegno del gruppo Webuild nel promuovere pratiche costruttive sostenibili e collaborazioni per la conservazione ambientale in tutto il mondo, dal megaprogetto idroelettrico Snowy 2.0 in Australia, ai grandi interventi per potenziare l’alta velocità e l’alta capacità ferroviaria nel Sud dell’Italia. L’Acquario di Genova, gestito da Costa Edutainment, è impegnato da sempre nella tutela e conservazione delle specie marine attraverso molti progetti, dall’attività di recupero, cura e rilascio di esemplari di tartaruga marina, con autorizzazione ministeriale, alla riproduzione di specie a rischio di estinzione, dall’accoglienza di esemplari affidati dalle autorità e provenienti da sequestri o recuperi in natura, fino a progetti di accoglienza e cura di animali da salvaguardare per il tempo necessario a ripristinare in natura la situazione adatta a riaccoglierle. (Com)