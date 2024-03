Roma: spari in strada a San Paolo in pieno giorno, gambizzato un 56enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 56 anni è stato ferito alle gambe, da colpi di pistola, mentre era in strada nel quartiere San Paolo intorno alle 9:30 di stamattina. A dare l'allarme un residente della zona che ha avvertito degli spari e ha contattato il 112 raccontando che dal suo balcone vedeva una persona riversa in terra. Sul posto, in via Pian Due Torri, è arrivata la polizia che ha trovato l'uomo ferito e ha immediatamente attivato i soccorsi. Gli operatori sanitari del 118 hanno trasportato il 56enne in codice rosso all'ospedale San Camillo. Sono in corso le indagini. (Rer)