Sardegna: un film sulla vita della scrittrice sarda Grazia Deledda (2)

- Il racconto abbraccia 12 anni della vita della scrittrice. Inizia nel 1898 quando a 17 anni pubblica il suo primo racconto Sangue Sardo e si conclude nel 1900, quando a 29 anni sposa Palmiro Madesani, un impiegato statale mantovano con cui si trasferisce a Roma. Prodotto da Salvatore Cubeddu per Terra de Punt srl, il film è stato realizzato con il contributo e il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna (attraverso il Bando Legge Regionale 15/2006), della Fondazione Sardegna Film Commission (Fondo Location Scouting, Filming Cagliari), della Fondazione di Sardegna e del Ministero della Cultura. All’anteprima nazionale a Nuoro, il 18 maggio, seguiranno diverse proiezioni in Sardegna e una distribuzione nazionale (curata da Alessandro Murtas per la Modis-Moderno Distribuzione) nelle principali città italiane tra cui Roma, Milano, Firenze, Bologna, Pisa, Palermo e Bari. (Rsc)