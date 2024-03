Università: Roccella, tra chi protesta prevale l'intolleranza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il clima di oggi secondo alcuni è il frutto anche di una violenza scatenata dalle campagne di odio condotte dalla destra: "Non sono d'accordo, e potrei entrare nel merito, ma non mi piace fare la contabilità su chi è stata censurata di più o su chi ha avuto più solidarietà. A me preme altro. La battaglia delle donne, per la conquista della libertà e per i propri diritti non può proseguire il suo cammino se viene meno il criterio dell'universalità e della sorellanza. È l'abc del femminismo, non dobbiamo dimenticarlo o perderlo". La ministra non crede che l'università italiana sia un 'sistema marcio', ma è fondamentale che in qualunque situazione le donne possano denunciare e che queste denunce vengano raccolte, in ambiente universitario come in altri". Le denunce sono migliaia, riguardano gli atenei di tutta Italia: "Dove i maschi hanno un potere prevalente - e nelle università lo hanno - c'è margine e spazio per molestie, ricatti. Il fatto che le donne stiano denunciando mi sembra molto positivo, io sono sempre per andare avanti ed è giusto che ora i rettori e gli organi competenti si facciano carico del controllo sulla situazione". (segue) (Rin)