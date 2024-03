Azerbaigian: arrestato un uomo che pianificava attacchi terroristici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Azerbaigian è stato arrestato un uomo che pianificava attacchi terroristici. Secondo quanto riferisce il Servizio di sicurezza statale (Sss), si tratta del cittadino azerbaigiano residente nella città russa di Murmansk, Bahruz Askarov, nato nel 1988. Le indagini dell’Sss confermerebbero che l’uomo avrebbe avuto dei contatti con altre persone con l’obiettivo di minare la sicurezza pubblica e creare panico tra la popolazione al fine di influenzare il processo decisionale. L’agenzia di sicurezza ritiene che vi sarebbero fondati sospetti sul fatto che l’uomo si stesse preparando a commettere un atto terroristico che mirava a uccidere il sindaco della città azerbaigiana di Lankaran, situata sulle coste del Mar Caspio. Askarov, inoltre, avrebbe incaricato alcuni suoi contatti di ordire una cospirazione contro un cittadino straniero che lavora come insegnante di lingua inglese in alcune regioni dell'Azerbaigian. (Rum)