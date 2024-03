Gaza: ministra Esteri tedesca, preoccupazione per offensiva Israele a Rafah allontana pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le “preoccupazioni brucianti per un'offensiva su vasta scala” di Israele contro il movimento islamista palestinese Hamas a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, “stanno alimentando nuovo odio e rendendo la pace una prospettiva lontana”. È l'avvertimento lanciato dalla ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, alla partenza per Il Cairo, dove oggi incontrerà il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry. Come riferisce il quotidiano “Frankfuter Allgemeine Zeitung”, l'esponente dei Verdi si recherà poi in Cisgiordania e, domani 26 marzo, in Israele per la sua sesta visita da quando il Paese è stato attaccato da Hamas il 7 ottobre 2023. Secondo Baerbock, “soltanto la prospettiva di una soluzione a due Stati” per la questione israelo-palestinese “può offrire una vita in sicurezza e dignità” per le parti coinvolte. A tal fine, il “primo passo verso uno Stato palestinese democratico” è un'Autorità nazionale palestinese (Anp) “riformata”. Per Baerbock, la soluzione dei due Stati significa uno Stato palestinese indipendente che esista pacificamente fianco a fianco con Israele. Nei colloqui in Cisgiordania e Israele, la ministra degli Esteri tedesca affronterà ancora una volta le violenze dei coloni ebrei nel territorio palestinese contro la popolazione locale. (Geb)