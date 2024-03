Gaza: incontro tra ministri Esteri Egitto e Germania per discutere del cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry, riceverà oggi l’omologa della Germania, Annalena Baerbock per discutere degli sviluppi nella Striscia di Gaza. I colloqui si svolgeranno presso la sede del ministero nella Nuova capitale amministrativa egiziana e si focalizzeranno sulle modalità per raggiungere un cessate il fuoco immediato nell’exclave palestinese e un accordo di scambio tra ostaggi e prigionieri, nonché sugli sforzi volti a incrementare la consegna di aiuti umanitari per gli sfollati.(Cae)