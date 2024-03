Regno Unito: vicepremier Dowden annuncerà oggi nuove sanzioni contro la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice primo ministro britannico Oliver Dowden sarà oggi pomeriggio alla Camera dei Comuni per annunciare nuove sanzioni contro la Cina come ritorsione per una serie di attacchi informatici contro i parlamentari e contro il sistema elettorale del Regno Unito. Lo riferisce l’edizione londinese di “Politico”, secondo cui tre parlamentari e un collega dell’Alleanza interparlamentare sulla Cina - l’ex capogruppo dei Tory Iain Duncan Smith, l’ex ministro Tim Loughton, l’ex portavoce della difesa del Partito nazionale scozzese Stewart McDonald e il suo collega David Alton riceveranno un briefing dal direttore della sicurezza del Parlamento, Alison Giles, intorno a mezzogiorno. Durante l'incontro i quattro parlamentari verranno informati sugli sforzi cinesi per hackerare i loro dispositivi e successivamente terranno una conferenza stampa. Dowden rilascerà quindi una dichiarazione alla Camera dei Comuni sui tentativi cinesi di hackerare dozzine di parlamentari britannici. Dowden utilizzerà la sua dichiarazione per annunciare nuove sanzioni finanziarie contro esponenti del Partito comunista cinese, che dovrebbero essere rivolte soprattutto contro funzionari implicati in violazioni dei diritti umani nello Xinjiang e Hong Kong. (Rel)