Gaza: ministra Esteri tedesca, solo tregua umanitaria immediata manterrà speranza di pace

- Soltanto una tregua umanitaria “immediata che conduca a un cessate il fuoco permanente manterrà viva la speranza di pace, sia per i palestinesi sia per gli israeliani”. È quanto dichiarato dalla ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, con riferimento alla guerra tra Israele e il movimento islamista palestinese in corso nella Striscia di Gaza. Come riferisce il quotidiano “Frankfuter Allgemeine Zeitung”, l'esponente dei Verdi si è espressa alla partenza per Il Cairo, dove oggi incontrerà il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry. Baerbock si recherà poi in Cisgiordania e, domani 26 marzo, in Israele per la sua sesta visita da quando il Paese è stato attaccato da Hamas il 7 ottobre 2023. La ministra degli Esteri tedesca ha esortato il movimento che controlla la Striscia di Gaza a deporre le armi e a cessare le aggressioni contro lo Stato ebraico. Tuttavia, “questo obiettivo non può essere raggiunto esclusivamente militarmente” da Israele, la cui azione militare nella Striscia di Gaza ha “i uoi limiti nel diritto internazionale umanitario”. Allo stesso tempo, Baerbock ha sottolineato che la Germania si assume la propria “responsabilità per la sicurezza” dello Stato ebraico. (segue) (Geb)