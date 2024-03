Gaza: ministra Esteri tedesca, solo tregua umanitaria immediata manterrà speranza di pace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri tedesca ha poi osservato che le morti di civili a Gaza e la sofferenza degli ostaggi israeliani ancora prigionieri di Hams sono intrecciate. “La sofferenza deve finire per tutti”, ha rimarcato l'esponente dei Verdi, secondo cui i negoziati in corso a Doha per porre fine alle ostilità a Gaza devono finalmente concludersi con successo. Dopo la tappa al Cairo, Baerbock si recherà a Ramallah in Cisgiordania per un colloquio con il presidente e il ministro degli Esteri dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas e Riyad al Maliki. Nella giornata di domani, l'esponente del governo federale sarà in Israele dove incontrerà il ministro degli Esteri, Israel Katz. Intanto, Baerbock ha esortato nuovamente il governo israeliano ad “aprire finalmente i valichi di frontiera a molti più aiuti” per la popolazione della Striscia di Gaza, evidenziando che l'invio di materiale mediante ponti aerei e navali “non è una soluzione sostenibile”. (Geb)