Energia: Perù, Grenergy vende parchi eolici a Engie Energia per 55,7 milioni euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda spagnola Grenegy ha annunciato la vendita dei suoi parchi eolici in Perù a Engie Energia Perú per 55,7 milioni di euro. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Europa Press", la società ha affermato che il trasferimento effettivo è stato completato in seguito alla recente approvazione ricevuta dall'Istituto nazionale per la difesa della concorrenza e la protezione della proprietà intellettuale peruviana (Indecopi). (Spm)