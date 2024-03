Regno Unito: in aumento infermieri stranieri che lasciano sistema sanitario per lavorare all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di infermieri stranieri all'anno lasciano il Regno Unito per lavorare all'estero per impieghi meglio retribuiti, creando così ulteriori disagi al Servizio sanitario nazionale (Nhs) già a corto di personale. Secondo i dati riportati dal quotidiano "The Guardian", il numero di infermieri registrati nel Regno Unito che si trasferiscono in altri Paesi è raddoppiato in un solo anno tra il 2021-22 e il 2022-23 raggiungendo la cifra record di 12.400 ed è quadruplicato da prima della pandemia di Covid-19. Gli esperti hanno espresso le loro preoccupazioni per tali dati e hanno affermato che l'Nhs, già alle prese con circa 40 mila posti vacanti per infermieri e fortemente dipendente da lavoratori che provengono dall'estero, sta perdendo sempre più terreno nella corsa al reclutamento globale. "In modo preoccupante, sembra che il Regno Unito sia percepito non come un Paese ad alto reddito ma a medio reddito in termini di retribuzione e come un punto di riferimento in cui gli infermieri provenienti dall'estero possono acclimatarsi ai sistemi sanitari di tipo occidentale alla ricerca di retribuzioni e condizioni migliori", ha dichiarato al quotidiano Anne Marie Rafferty, professoressa di studi infermieristici al King's College di Londra. La stragrande maggioranza di coloro che abbandonano il lavoro si dirige verso gli Stati Uniti, la Nuova Zelanda o l'Australia, dove gli infermieri sono pagati molto di più che nel Regno Unito. (Rel)