Ucraina: Aeronautica, otto droni abbattuti nella notte, 11 feriti in regione Mykolaiv

- La difesa aerea ucraina ha abbattuto 8 su 9 droni lanciati contro il territorio ucraino nella notte. Lo ha affermato l'Aeronautica militare ucraina su Telegram. SI precisa che gli aeromobili sono stati neutralizzati nelle regioni di Mykolaiv e Odessa. Il Servizio statale per le situazioni di emergenza ucraino ha riferito che i soccorritori hanno spento due incendi causati dalla caduta di un drone abbattuto nella regione di Mykolaiv. Secondo i dati preliminari, 11 persone sono rimaste ferite, due delle quali sono state ricoverate in ospedale, mentre altre hanno ricevuto aiuti sul posto. Inoltre, il governatore regionale di Odessa, Oleg Kiper, ha scritto su Telegram che l'attacco russo ha causato danni all'infrastruttura energetica, lasciando una parte della città senza corrente. I servizi competenti stanno lavorando per eliminare le conseguenze dell'attacco. (Kiu)