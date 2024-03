Auto: Ferrari raddoppia vendite a Taiwan grazie ad aumento ricchezza privata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite del marchio automobilistico Ferrari a Taiwan sono raddoppiate negli ultimi quattro anni, sostenute dalla crescente ricchezza delle imprese di chip e semiconduttori e dal ritorno di capitale dovuto alla diversificazione delle catene di approvvigionamento. L'amministratore delegato di Ferrari, Benedetto Vigna, ha affermato che la domanda a Taiwan sta crescendo più rapidamente che in Cina o Hong Kong a causa di un forte aumento delle vendite di vetture ai cittadini sempre più ricchi di Taiwan. "La Cina cresce ma meno di Taiwan", ha dichiarato Vigna al quotidiano "Financial Times", aggiungendo: "A Taiwan ci sono più imprenditori e l'industria dei chip è in forte espansione". Il mese scorso Ferrari ha registrato guadagni annuali record. E sebbene la maggior parte dei suoi guadagni provenga dall'Europa e dagli Stati Uniti, la casa automobilistica ha riferito che le spedizioni verso la Cina continentale e Taiwan sono aumentate dal 5 per cento del totale nel 2020 a quasi l'11 per cento nel 2023. Ferrari sta sfruttando un'impennata della ricchezza privata che ha reso Taiwan al quinto posto nel mondo, in parte grazie anche alla forte espansione del settore dei semiconduttori. (Rel)