Cina: direttrice Fmi Georgieva, Pechino usi politiche economiche per "reinventarsi"

- La Cina deve ricorrere a nuove politiche economiche per “reinventarsi”, accelerare la risoluzione della crisi immobiliare e stimolare i consumi interni. Lo ha detto ieri la direttrice generale del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva, durante il Forum sullo sviluppo (China Development Forum) tenuto ieri e oggi a Pechino. "La Cina si trova di fronte a un bivio: fare affidamento sulle politiche che hanno funzionato in passato, oppure reinventarsi per inaugurare una nuova era di crescita di alta qualità”, ha detto Georgieva in un incontro con funzionari cinesi e dirigenti d’azienda stranieri. Secondo la direttrice dell’Fmi, la Cina dovrebbe adottare misure “decisive” per completare i progetti immobiliari abbandonati dai costruttori in bancarotta e ridurre i rischi associati ai debiti delle amministrazioni locali. Dovrebbe inoltre aumentare il potere di spesa delle famiglie, dal momento che una “crescita di alta qualità” è associata ad una “maggiore dipendenza dai consumi interni”. Stando alle analisi del Fondo monetario internazionale, un mix di politiche maggiormente incentrato sui consumatori potrebbe far lievitare l’economia cinese di 3.500 miliardi di dollari nei prossimi 15 anni. Il Forum cinese sullo sviluppo, cui hanno partecipato oltre cento tra dirigenti e investitori stranieri, è stato convocato nel quadro delle tensioni con gli Stati Uniti e della traballante ripresa post-pandemica affrontata dal Paese asiatico. A gennaio e febbraio, l’afflusso di investimenti stranieri si è ridotto di quasi il 20 per cento, dopo che nel 2023 gli investimenti diretti esteri si sono contratti di otto punti percentuali. (Cip)