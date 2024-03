Auto: Byd taglia prezzo di lancio della nuova berlina elettrica Seal del 5,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore cinese di veicoli elettrici Build Your Dreams (Byd) ha fissato il prezzo di lancio della sua nuova berlina elettrica Seal a 24.978 dollari, il 5,3 per cento in meno rispetto alla versione precedente. La scorsa settimana, Byd ha abbassato il prezzo della nuova versione della sua auto ibrida Destroyer 07 dell’11,3 per cento rispetto alla versione precedente. La casa automobilistica cinese è uno dei principali rivali della statunitense Tesla nel vasto mercato cinese, in cui i produttori di automobili hanno ingaggiato una vera e propria guerra dei prezzi per fidelizzare la clientela e acquisire sempre maggiori quote di mercato. Da ottobre a dicembre 2023, Byd ha venduto ben 933.779 veicoli a nuova energia, incluse 526.409 auto full-electric, superando per la prima volta l’azienda fondata da Elon Musk come primo costruttore di auto elettriche. Al fine di guadagnare terreno i rivali cinesi, tra cui spiccano anche Xpeng e Geely, Tesla ha annunciato un ribasso dei listini nel Paese asiatico, tagliando i prezzi delle Model S e Model X del 14 e del 21 per cento lo scorso settembre. Come osservato da Musk a gennaio, “le aziende automobilistiche cinesi sono le più competitive al mondo" e "demolirebbero" gran parte della competizione internazionale in mancanza di barriere tariffarie e commerciali. (Cip)