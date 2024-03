Germania: ministro Finanze Lindner, legalizzazione cannabis non porterà al caos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legalizzazione della cannabis a uso ricreativo per gli adulti “non porterà al caos” in Germania. È quanto dichiarato dal ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente radiotelevisiva “Ard”. Il presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp) ha aggiunto che la legge in materia approvata da Bundestag e Bundesrat è un “modello responsabile”. Per Lindner, soprattutto per quanto riguarda sia la prevenzione della criminalità sia la tutela della salute, un fornitura controllata di cannabis è meglio che indirizzare i consumatori verso il mercato nero della droga e altre sostanze stupefacenti più pericolose. Allo stesso tempo, il ministro delle Finanze tedesco ha aperto a possibili modifiche alla normativa sulla legalizzazione della cannabis, osservando come sia importante che ogni progetto politico e legislativo venga riconsiderato qualora il suo malfunzionamento venga dimostrato dalla prassi. Tuttavia, come sottolineato dal presidente dell'Fpd, ciò vale in generale e non esplicitamente in questo caso. Secondo Lindenr, infine, la legalizzazione della cannabis come sostanza “non priva di pericoli” non comprende “il diritto a sballarsi”. (Geb)