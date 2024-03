Taiwan: ex presidente Ma Ying-jeou visiterà la Cina dal primo all’11 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma Ying-jeou, ex presidente di Taiwan ed ex leader del partito d’opposizione Kuomintang (Kmt), visiterà la Cina dal primo all’11 aprile. Lo ha riferito il portavoce dell’ufficio cinese per gli affari di Taiwan, Chen Binhua. La delegazione, composta da studenti, visiterà le province del Guangdong e dello Shaanxi. A Pechino, parteciperà ad una cerimonia in onore di Huangdi, il leggendario Imperatore Giallo. Ma, presidente di Taiwan dal 2008 al 2016, è diventato il primo ex leader dell’isola a visitare la Cina nel 2023. Ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping a Singapore alla fine del 2015, poco prima che l’attuale presidente, Tsai Ing-wen, vincesse le elezioni. Il Kmt sostiene il dialogo con la Cina ma nega fermamente di fare gli interessi del Partito comunista cinese. (Cip)