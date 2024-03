Taiwan: delegazione parlamentare Ue arrivata a Taipei, previsto incontro con Tsai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione del parlamento europeo e del Bundestag, il parlamento federale tedesco, è arrivata oggi a Taiwan per una visita di quattro giorni, durante la quale incontrerà la presidente Tsai Ing-wen. Lo riferisce il ministero degli Esteri taiwanese in un comunicato. La missione, guidata dal presidente della commissione del Parlamento europeo per le relazioni con Taiwan Reinhard Bütikofer, comprende anche la vicepresidente del gruppo parlamentare tedesco dei Verdi, Agnieszka Brugger; il vicepresidente del gruppo d’amicizia parlamentare Germania-Taiwan, Till Steffen; il portavoce per i diritti umani dell’Alleanza 90/I Verdi, Boris Mijatovic. La delegazione parteciperà ad un ricevimento presieduto dal ministro degli Esteri Joseph Wu, incontrerà i parlamentari taiwanesi, visiterà organizzazioni non governative e le sedi dei principali partiti politici. Le discussioni saranno incentrate su diritti umani, questioni ambientali e relazioni commerciali tra Taiwan e Unione europea. (Res)