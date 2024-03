Taiwan: vicepresidente eletta Hsiao ha incontrato primo vicepresidente parlamento Ue Karas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente eletta di Taiwan, Hsiao Bi-khim, ha incontrato il primo vicepresidente del parlamento europeo, Othmar Karas, a Bruxelles lo scorso fine settimana. Lo riporta il quotidiano "Taiwan News", precisando che l'incontro ha fatto seguito al viaggio di Hsiao nell'Europa orientale, dove ha incontrato leader di Repubblica Ceca, Lituania, Polonia e parlamentari di altre nazioni europee. A quanto riferito dai media taiwanesi, i colloqui con i parlamentari europei sono stati incentrati sull'andamento della cooperazione bilaterale. Hsiao ha iniziato il suo viaggio in Europa dalla Repubblica Ceca il 19 marzo, dove ha incontrato i membri del think tank Sinopsis e il presidente del senato, Milos Vystrcil. In precedenza, la vicepresidente eletta si trovava negli Stati Uniti per una visita a titolo privato. Hsiao, 52 anni, è un'esponente del Partito progressista democratico (Dpp, al governo a Taipei) e ha servito come ambasciatrice de facto di Taiwan negli Stati Uniti dal 2020 fino alla fine dello scorso anno, quando ha partecipato alle elezioni presidenziali al fianco di Lai Ching-te. È stata sanzionata due volte da Pechino con le accuse di "collusione con gli Stati Uniti" e "confronto provocatorio" con la Cina.(Res)