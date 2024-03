Russia: incendio in centrale di Novocherkass, per "Baza" causato da attacchi droni ucraini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio ha messo fuori uso due unità della centrale termoelettrica di Novocherkassk, una delle più grandi della Russia sud occidentale, interrompendo per un breve periodo la fornitura di elettricità ai residenti locali. Lo ha dichiarato il governatore della regione di Rostov, Vasilij Golubev, su Telegram. Non ci sono state vittime e le autorità stanno indagando sulle cause dell'incendio, ha dichiarato Golubev. Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che sono stati distrutti undici droni lanciati nella notte contro la regione di Rostov dall'Ucraina, senza specificare se vi siano stati danni correlati. Il canale Telegram "Baza," vicino alle forze dell'ordine russe, ha tuttavia comunicato che l'incendio all'impianto è stato causato dai droni lanciati dell'Ucraina. Le autorità di Kiev non hanno rilasciato alcun commento immediato sugli attacchi. Novocherkassk è una delle più grandi centrali termoelettriche del sud-ovest della Russia ed è di proprietà dell'azienda OGK-2, controllata da una filiale del colosso energetico russo Gazprom. (Rum)