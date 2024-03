Indo-Pacifico: Nuova Zelanda annuncia invio contingente militare nelle Isole Salomone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nuova Zelanda ha annunciato oggi che invierà personale della difesa, elicotteri e una nave nelle Isole Salomone, per assistere il Paese in vista delle elezioni nazionali in programma il mese prossimo, che saranno segnate dal tema chiave delle relazioni del Paese con la Cina. Il dispiegamento annunciato oggi fa parte di un programma di supporto da 6,48 milioni di dollari per la Commissione elettorale delle Isole Solomone annunciato in gennaio per aiutare a trasportare funzionari e materiali elettorali tra le nazioni delle isole del Pacifico. Il ministero degli Affari esteri della Nuova Zelanda ha dichiarato che la nave Hmnzs Canterbury partirà da Auckland domani trasportando due elicotteri e l'equipaggio, insieme a personale di comando e manutenzione nella capitale delle Isole Solomone, Honiara. "Il contributo complessivo della Nuova Zelanda supporterà la Commissione nel guidare la realizzazione di un'elezione sicura e riuscita", ha dichiarato il ministro degli Esteri Winston Peters in una dichiarazione. "Dimostra l'impegno della Nuova Zelanda per una democrazia resiliente nelle Isole Solomone e nella più ampia regione del Pacifico".(Res)